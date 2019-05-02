Казахстан сколихнули антиурядові протести [ Редактировать ]
Кілька десятків опозиціонерів затримали під час антиурядових протестів у Казахстані. Акції відбулись у столиці країни Нурсултані, Алмати і ще кількох містах.
Мітингувальники закликали бойкотувати дострокові вибори 9 червня. Кажуть, що замість справжньої конкуренції відбудеться формальне передання влади соратникам екс-очільника країни Нурсултана Назарбаєва.
Лунали гасла і проти перейменування столиці - з Астани на Нурсултан. Активісти вимагали також звільнити політв'язнів.
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