Кілька десятків опозиціонерів затримали під час антиурядових протестів у Казахстані. Акції відбулись у столиці країни Нурсултані, Алмати і ще кількох містах.

Мітингувальники закликали бойкотувати дострокові вибори 9 червня. Кажуть, що замість справжньої конкуренції відбудеться формальне передання влади соратникам екс-очільника країни Нурсултана Назарбаєва.

Лунали гасла і проти перейменування столиці - з Астани на Нурсултан. Активісти вимагали також звільнити політв'язнів.