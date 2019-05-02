У гірській річці Лімниця вода піднялася більше ніж на три метри

Прикарпаття опинилося під загрозою підтоплення. Уже третій день поспіль в області не вщухають зливи. У річках стрімко піднімається вода, подекуди вони виходять із берегів. Докладніше про ситуацію - далі.

У гірській річці Лімниця вода піднялася більше ніж на три метри. Бурхливий потік - почав рвати берег. У селі Добровляни повінь забрала вже майже чотири метри узбережжя. І не зупиняється.

"Обірвало багато берега. Обірвало, не можу сказати наскільки, але багато. Ви подивіться скільки он тої, тут же габіони були всьо забрало. Воно рве чим раз все ближче і ближче", - говорить Роман Шлом'як, екскаваторник.

Від ось цієї місцевої колиби - до річки всього кілька метрів. Селяни почали терміново укріплювати берег мішками з піском. На допомогу - прийшли нацгвардійці. За останні десять років вода відібрала у селі уже сто метрів берега. Та замість укріплення берегів габіонами - їх засипають піском.

"Минулого року з обласного бюджету було виділено 190 тисяч гривень на укріплення берегів в селі Добровляни. Все укріплення звелося до просто насипу шутром вони змінили чуть-чуть русло річки Лімниця перший паводок який вчора почався ці всі гроші змив разом із шутром і куди поніс", - говорить Микола Когут, житель села Добровляни.

Вийшла з берегів і Бистриця-Надвірнянська. Вода знесла більше десяти метрів берега і почала руйнувати міст у селі Битків. Стихія обвалила частину переправи і місцевої дороги. Нині без дорожнього сполучення більше чотирьох тисяч людей.

"Ми прибули на місце, викликали МНС, поліцію, перегородили своїми силами, відгородили - тому, що було багато зівак, а воно відвалювалося такими великими частинами. Так що могло статися і якесь лихо", - говорить Василь Сенатович, житель Биткова.

Проїзд через міст тимчасово закрили. В обласному департаменті капітального будівництва попереджають - це не єдина переправа, яку може зруйнувати стихія.

"Є три таких точки, з якими негайно треба працювати. Це є цей міст в Биткові, міст в Зелені, та у Верховинськлму районі, активізація зсуву на дорозі "Ільці - Буркут", - говорить Володимир Рачкевич, директор департаменту капітального будівництва Івано-франківської ОДА.

Відрізані від світу і жителі одного із присілків села Фитьків. Затопило - обидва під'їзди.

"От я сьогодні переїздив, дочка в лікарні, то я встиг переїхати через Грабич по дамбі. Затопило дамбу, машину змило, я встиг проскочити. Тепер вже нема доступу. Машину лишив тут", - говорить Тарас Бриляк, житель села Фитьків.

Подібна ситуація і в решті районів області.

"В річках басейнах Прута та Дністра на території окремих районів відбулось підтоплення присадибних ділянок та будівель. В Яремчі рятувально-пожежні підрозділи відкачували воду із підвального приміщення міської лікарні. В місті Косові відкачували воду з приватних господарств", - говорить Світлана Бабушкіна, прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Найбільше потерпають від стихії гірські райони. Там є загроза сходження селевих потоків. А за прогнозами синоптиків, вода в річках підніматиметься і далі.