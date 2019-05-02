Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок. Таким чином, американська валюта на міжбанку здешевшала до 26 гривень 49 копійок за долар США. Його курс впав і на готівковому ринку.

Сьогодні за один "зелений" в обмінниках давали в середньому 26 гривень 33 копійки. За один євро 29-33. Варто відзначити, що за даними останнього опитування НБУ, керівники провідних українських підприємств очікують, що обмінний курс до кінця року не перевищить 29 гривень за долар.

Прогнози аналітиків Міжнародного валютного фонду більш оптимістичні. Згідно з ними, у грудні долар буде не дорожчим за 28,5 гривень.