Полуфинал Лигы Европы: результаты двух матчей [ Редактировать ]
Лондонский "Арсенал" дома принимал "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы. Пропустив первыми, лондонцы усилиями Ляказетта и Обамяенга вырвали уверенную победу.
"Арсенал" - "Валенсия" - 3:1.
Также "Айнтрахт" в Франкфурте встречался с лондонским "Челси" в полуфинале Лиги Европы. Команды обменялись голами в первом тайме и больше друг другу не забивали.
"Айнтрахт" - "Челси" - 1:1.
Ранее мы публиковали расписание и результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019.
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