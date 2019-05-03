Помер актор, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах" [ Редактировать ]
Помер актор Пітер Мейґ'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах". Причину його смерті, поки що, не розголошують. Зазначають, що протягом останніх років актор переніс операцію на спині.
Світову популярність йому принесла роль велетенського кошлатого напарника Гана Соло у фантастичній кіносазі Джорджа Лукаса про космічні подорожі. На рахунку Пітера Мейґ'ю також близько двох десятків ролей в інших фільмах і серіалах.
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