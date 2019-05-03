Помер актор Пітер Мейґ'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах". Причину його смерті, поки що, не розголошують. Зазначають, що протягом останніх років актор переніс операцію на спині.

Світову популярність йому принесла роль велетенського кошлатого напарника Гана Соло у фантастичній кіносазі Джорджа Лукаса про космічні подорожі. На рахунку Пітера Мейґ'ю також близько двох десятків ролей в інших фільмах і серіалах.