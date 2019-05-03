МЗС попередило про небезпечність поїздок до Тунісу

Вітчизняне МЗС попередило українців про небезпечність поїздок до Тунісу. Відповідну заяву опублікували на сайті відомства.

У міністерстві рекомендували зважати на ризики, наявні у цій країні через підвищений рівень терористичної загрози. У МЗС додали - негативний вплив на ситуацію в Тунісі також мають збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі.

У разі загрози безпеці та життю, громадянам України слід звертатися до українського посольства в Тунісі.