У Британії влаштували перегони на газонокосарках [ Редактировать ]
Перегони на газонокосарках влаштували в британському графстві Західний Сассекс. Участь взяли 45 машин. Для змагань леза з газонокосарок знімають, з міркувань безпеки, а двигуни залишають оригінальні. Розганятися вони можуть до ста кілометрів на годину. Такі перегони - популярна розвага в Сполученому Королівстві. Уперше їх провели в 1973 році.
"Усі учасники - одна велика родина. Якщо в когось ламається машина - усі намагаються допомогти, щоб ти міг взяти участь в перегонах. Під час самих змагань теж весело. Ніколи не знаєш, хто переможе. А ще - це доступний вид спорту, тому й приваблює багато людей", - говорить Дін Фуллер, учасник перегонів.
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