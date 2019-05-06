Перегони на газонокосарках влаштували в британському графстві Західний Сассекс. Участь взяли 45 машин. Для змагань леза з газонокосарок знімають, з міркувань безпеки, а двигуни залишають оригінальні. Розганятися вони можуть до ста кілометрів на годину. Такі перегони - популярна розвага в Сполученому Королівстві. Уперше їх провели в 1973 році.

"Усі учасники - одна велика родина. Якщо в когось ламається машина - усі намагаються допомогти, щоб ти міг взяти участь в перегонах. Під час самих змагань теж весело. Ніколи не знаєш, хто переможе. А ще - це доступний вид спорту, тому й приваблює багато людей", - говорить Дін Фуллер, учасник перегонів.