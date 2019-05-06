На западе Украины в ближайшие дни ожидаются дожди. А в ночное время - заморозки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

7 мая в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Ночью 8-9 мая в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3. В Карпатах прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).

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