Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Дерево

Если прежде всего вы увидели дерево, то в своей жизни вы руководствуетесь исключительно велением разума, отодвигая желания сердца в сторону. Вы весьма терпеливы, что в сочетании с трезвым расчетом и аналитическим умом помогает вам добиваться успеха.

Однако в вашей жизни имеется дефицит равновесия. Преобладающий рациональный подход просто не оставляет места для духовного начала. Вы стараетесь не покидать свою зону комфорта и тяжело переживаете неудачи. Вспомните, человеку свойственно учиться на ошибках. Поэтому не стоит бояться совершать их.

Горилла

Если сначала вы увидели гориллу, то у вас абсолютно точно имеются проблемы с самооценкой. Свои потребности, скорее всего, вы задвигаете глубоко в сторону, ориентируясь, в первую очередь, на чужие. Вам свойственно принижать свои достоинства и лелеять недостатки. Остановитесь, пришло время оценить себя по достоинству!

Лев

Если прежде всего ваш взгляд пал на льва, значит вы подвержены спонтанным поступкам и решениям. Вы часто действуете под влиянием сиюминутного импульса, что может принести боль окружающим вас людям. Однако вы при этом вовсе не желаете причинять страдания кому бы то ни было. Окружающие видят в вас "хищника", но на самом деле вы весьма чувствительный и ранимый человек.

Рыбы

Если вы первыми умудрились увидеть рыб, значит вам свойственна двойственность в поведении. Вы дома и вы среди посторонних людей - это два абсолютно разных человека. Причем для окружающих вы стараетесь быть "хорошим", а вот дома проявляете самые темные стороны вашего характера.

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