41 людина загинула внаслідок авіакатастрофи російського літака в московському "Шереметьєво". Серед постраждалих - одна українка, яка наразі знаходиться у місцевій лікарні. За неофіційною версією, причиною трагедії стала блискавка, яка влучила в авіасудно.

Слідчий комітет також не відкидає технічну несправність лайнера і недостатню кваліфікацію пілотів. Подробиці з'ясовують експерти, на місці трагедії вони вже знайшли два з чотирьох бортових самописців. Хронологія подій далі в сюжеті.

Через 25 хвилин після злету "Суперджет-100" екстрено сів у "Шереметьєво". Злітною смугою він мчав уже охоплений полум'ям.

Причину займання з'ясовують. За словами пасажирів, у лайнер влучила блискавка, це підтвердив і командир авіасудна. Після цього відмовила апаратура, борт втратив зв'язок з диспетчерами. З огляду на траєкторію, на посадку лайнер намагався зайти двічі. Коли "Суперджет" жорстко торкнувся землі двічі підскочив, вдарився "носом", втратив шасі. Потім спалахнув. Пізніше стало відомо пілоти не скинули пальне. Так зазвичай роблять, щоб зменшити вагу літака і спростити приземлення. Люди спускалися надувним трапом. Евакуацію провели за 55 секунд, тоді як норма - півтори хвилини.

"Только благодаря стюардессам я остался жив. Девочки стояли в помещениях, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура. Они оттуда вытаскивали людей", - говорить Дмитро Хлєбушкін, пасажир літака.

Один із бортпровідників до останнього витягав пасажирів із охопленої вогнем хвостової частини. Він загинув від отруєння чадним газом.

"На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи", - говорить Олена Марковська, представниця Слідчого комітету.

"Тяжесть состояния в основном определяется термо-ингалляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в том числе туловища, рук, ног", - говорить Вероніка Скворцова, міністр охорони здоров'я Росії.

Нині роботу "Шереметьєво" відновили. Родинам загиблих і постраждалим пообіцяли компенсацію. У Мурманську, куди прямував літак, оголосили триденну жалобу.