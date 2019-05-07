Елізабет Піткерн бере в руки скрипку Страдіварі. Інструмент обережно тримає лише за гриф та підставку для підборіддя, не чіпаючи корпус, адже йому - 300 років!

"Треба бути дуже обережним: коли сухе повітря, дерево може потріскатися. Зайва вологість - теж шкідлива. Тож скрипка зберігається в спеціальному сейфі, де є система кондиціонування та захист від вогню", - розповідає Елізабет Піткерн, скрипалька (США).

Скрипку називають червоною, бо вкрита яскравим лаком. А ще - містичною, - бо, за легендою, майстер додав до лаку начебто кров загиблої дружини. Справжня історія інструмента теж сповнена таємниць. Скрипка тривалий час була в приватній колекції родини Мендельсон. На ній грала Лілі, Елізабет Мендельсон, яка трагічно загинула в автокатастрофі.

"У цій скрипці - душа Лілі ван Мендельсон, і якщо говорити про кров, то це саме - нагадування про трагічну смерть. Я - друга жінка, яка грає на цій скрипці після неї, і мене теж звати - Елізабет. Аж мурашки по тілу", - зізнається Елізабет Піткерн, скрипалька (США).

Червона скрипка належить Елізабет Піткерн уже майже 30 років. Це був подарунок дідуся. Інструмент він купив на аукціоні Крісті, за 2 мільйони доларів. Подорожуючи світом з концертами, каже скрипалька, скрипка нібито розповідає: де, у чиїх руках була і що бачила.

"Іноді мене запитують - ця скрипка чоловічого чи жіночого роду? Мені здається, що це чоловіча істота з жіночою душею. Я називаю цей інструмент "Фелікс", як Фелікс Мендельсон", - говорить Елізабет Піткерн, скрипалька (США).

Сьогодні скрипка вперше зазвучала в Україні. Разом з молодіжним симфонічним оркестром Слобожанський - грали Бетховена. Іменита солістка та молоді музиканти зігралися відразу ж.

"Это потрясающий инструмент, это как раз середина золотого периода мастера Страдивари. Инструмент звучит очень мягко, очень красиво. Это шикарный инструмент", - захоплюється Гліб Толмачов, віолончеліст.

Днями харків'яни почують скрипку Страдіварі на концерті. Крім того, Елізабет Піткерн, як член журі музичного конкурсу, обере юного талановитого музиканта, який поїде на навчання до музичного табору в Сполучених Штатах.