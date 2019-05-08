Почувствовали запах гари: в "Шереметьево" снова произошло ЧП [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В российском аэропорту "Шереметьево", где 5 мая произошла трагедия, задержали вылет самолета SSJ-100, следовавшего в Ригу. Пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате инцидента их всех вывели из самолета.
Телеканал "Пятый канал" передает, что техниками была проведена проверка лайнера, однако никаких неисправностей не обнаружили. Пассажиры вернулись в самолет и он вылетел в пункт назначения с задержкой в два с половиной часа.
В течение последнего года в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100. Самая громкая трагедия, унесшая ряд жизней случилась вечером 5 мая.
В СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины. Позже на сайте аэропорта "Шереметьево" выложили поминутную хронологию катастрофы Superjet-100 .
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