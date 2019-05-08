У Німеччині відкрили автобан для електровантажівок [ Редактировать ]
У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок.
14 кілометрів дороги між містами Вайтерштадте і Мерфельден оснастили електроприводом і струмоприймачем. До середини наступного року планують вивести на випробувальну трасу п'ять фур на дизелі, оснащених додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 2022 року. На його зведення виділили близько 30 мільйонів євро.
"Наразі електромережею вже оснастили 10 кілометрів дороги. Багато хто вважає, що за цією технологію майбутнє. Якщо обладнати 30 відсотків доріг Німеччини такими мережами, ми зможемо забезпечувати 80 відсотків трафіку за допомогою електроенергії", - зазначає Герд Рігельхут, президент компанії "Хессен Мобіль".
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