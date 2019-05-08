Цены на газ: сколько будут платить украинцы в мае [ Редактировать ]
Цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составит 8 247 гривен за тысячу кубических метров. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что Кабинет министров предоставил возможность НАК "Нафтогаз Украины" снизить цены на газ для населения. Данное решение соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей. В Кабмине подчеркивают, что это отвечает обязательствам Украины перед Международным валютным фондом.
"Если начисления за газ будут другими, чем 8 247 гривен за тысячу кубических метров газа, население имеет возможность обратиться с жалобами на правительственную "горячую линию" 15-45", - добавили в правительстве.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил новый план Украины по газовому вопросу. До этого Россия поставила ультиматум международному сообществу.
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