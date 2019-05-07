Цены на продукты: что ожидает украинцев в мае [ Редактировать ]
В 2019 году ранние овощи появились на рынках на 10 дней раньше, чем в прошлом. При этом цены на них оказались дешевле, чем рассчитывали покупатели. Больше всего украинцев порадовала стоимость редиса и капусты. Эксперты рассказали, чего ожидать от цен на продовольствие в мае.
Руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман убеждена: "витамины" уже в мае потеряют в цене. По ее словам, ранние овощи будут дешеветь, так как в мае сильнее всего снижаются цены из-за увеличения предложения отечественной продукции.
По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сезонное удешевление "витаминов" в этом году сместится во времени.
"Сегодня в Украине цены выше, чем у близких соседей. И уже имеем импорт лука из Казахстана, свеклы – из Польши. Такая ситуация еще продолжится в мае. И все будет зависеть от курса. Если гривня укрепляется, то европейские цены для нас становятся дешевле…", - отметил Пендзина.
Если учитывать сезонный фактор, то в мае должно дешеветь и молоко, однако снижение затрат на сырье не отражается на молочных продуктах, отмечают в Экономическом дискуссионном клубе. В компании предупредили, что молоко-сырье начнет дешеветь тогда, когда животных будут выгонять на пашу. То есть, в середине-конце мая.
Цены на эту группу товаров в мае сохранятся, прогнозирует эксперт и допускает незначительный рост - до 1,5 % в месяц. То же касается и цен на мясо, которые и так дотянулись до максимумов.
"Мясо достигло европейской цены, и даже уже выше, особенно курятина. Поэтому не думаю, что мясо буде расти в цене. Полагаю, мы увидим либо такие цены, как были, либо плюс-минус 1%", - прогнозирует эксперт.
Ранее сообщалось, какие продукты резко подорожали в Украине.
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