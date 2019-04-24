Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее.

Еще с помощью нумерологии можно вычислить энергетику города, в котором ты живешь, узнать, подходит ли он тебе и станешь ли ты в нем счастливым. Для этого нужно сделать нумерологический расчет. Сначала нужно перевести все буквы названия твоего города в цифры, используя специальную таблицу. А затем сложить эти цифры до простого числа.

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Например, вы живете в Москве. Переводим цифры в буквы: М - 5, О - 7, С - 1, К - 3, В - 3, А - 1. Получается: 5 + 7 + 1 + 3 + 1 = 1 + 7 = 8. Число твоего города 8.

Значение чисел

В городе с числом 1 живут сильные и независимые люди, слабым тут будет тяжело. В таком городе все быстро меняется, жизнь не стоит на месте, поэтому даже сильные лидеры могут от него устать. Энергетика города с числом 1 либо закаляет людей, либо ломает.

Город с числом 2 дает жителям много возможностей, но главное тут - их использовать, потому что в нем можно потерять все в мгновение ока. В этом городе не смогут выжить одиночки, чтобы чего-то добиться или чувствовать себя в нем комфортно, нужно найти себе компанию.

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Тройка означает, что в твоем городе очень легко жить. У него хорошая энергетика, а его жители – добрые и счастливые люди. Правда, этот город идеально подходит для морального отдыха, а вот активные люди не выдержат столь расслабленного ритма.

Город с числом энергетики 4 стабилен. В нем размеренный и даже однообразный стиль жизни. Люди в таком городе обычно не стремятся к высотам и наслаждаются тем, что у них есть. В таком пассивном ритме тяжело будет жить энергичным людям.

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Пятерка означает, что в таком городе постоянно что-то случается: от обычных проблем до природных катаклизмов. Ритм жизни тут непостоянный, как и люди. Тем, кто любит стабильность, в этом городе будет сложно освоиться: он может подавлять своей энергетикой.

Город с числом энергетики 6 идеально подходит для создания семьи. Также в нем комфортно людям, которые работают в сфере услуг. А вот тем, кто хочет добиться высоких должностей или открыть свой бизнес, такой город не подойдет.

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Семерка означает, что это город консерваторов. В нем люди предпочитают уединение, а подойдет он больше для философов, общительному человеку тут будет сложно. Одиночкам в таком городе будет комфортно.

Город с числом энергетики 8 находится в постоянном развитии. В нем почти каждый сможет добиться успеха, но новичкам в нем сложно. Любой человек здесь найдет себе занятие по душе, но настоящая удача будет благоволить только сильным и целеустремленным личностям.

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Город с числом энергетики 9 развивается медленно, но верно. В нем можно добиться успеха в работе (правда, трудиться придется упорно) и построить крепкие отношения. У людей в таком городе могут возникать проблемы со здоровьем, но в целом он благоволит своим жителям.​

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