Приобретение ДТЭК акций двух облэнерго не ведет к снижению конкуренции - Корольчук [ Редактировать ]
Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешить компании ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" не представляет угрозы рынка и не влияет на конкуренцию.
Об этом он заявил в эфире телевизионного канала "112 Украина".
"Председатель Юрий Терентьев (председатель АМКУ) просто подтверждает уже тот факт, который состоялся, то, что АМКУ рассмотрел и определил, что покупка этих двух объектов, облэнерго, не представляет угрозы рынку, то есть не происходит никакой монополизации", - сказал Корольчук .
Он отметил, что в рамках реформы розничного рынка электроэнергии, которая стартовала 1 января 2019 года, проведено разделение облэнерго на компании-операторы системы распределения электроэнергии и компании-поставщики электроэнергии. Приобретение пакетов акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является концентрацией компаний, которые занимаются транспортировки электроэнергии.
"Традиционно у населения существует представление, что облэнерго - это и продажа электроэнергии, и транспортировка. Нет, в данном случае у нас произошла реформа рынка электроэнергии, предприятия разделились. И соответственно речь идет о том, что ДТЭК покупает как раз те компании, которые транспортируют электроэнергию. Они не имеют отношения к продаже электроэнергии", - подчеркнул Корольчук.
Ранее председатель АМКУ Юрий Терентьев заявил, что компания ДТЭК приобрела только часть активов, которая связана с деятельности системы распределения электроэнергии и монополизации рынка не происходит.
Напомним, АМКУ на заседании 25 апреля выделил предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго" и 16,77% АО "Одессаоблэнерго".
Законом Украины "О рынке электроэнергии" операторам системы распределения электроэнергии (ОСР), каковыми яаляются ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго", запрещено осуществлять деятельность по поставке электрической энергии.
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