Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешить компании ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" не представляет угрозы рынка и не влияет на конкуренцию.

Об этом он заявил в эфире телевизионного канала "112 Украина".

"Председатель Юрий Терентьев (председатель АМКУ) просто подтверждает уже тот факт, который состоялся, то, что АМКУ рассмотрел и определил, что покупка этих двух объектов, облэнерго, не представляет угрозы рынку, то есть не происходит никакой монополизации", - сказал Корольчук .

Он отметил, что в рамках реформы розничного рынка электроэнергии, которая стартовала 1 января 2019 года, проведено разделение облэнерго на компании-операторы системы распределения электроэнергии и компании-поставщики электроэнергии. Приобретение пакетов акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является концентрацией компаний, которые занимаются транспортировки электроэнергии.

"Традиционно у населения существует представление, что облэнерго - это и продажа электроэнергии, и транспортировка. Нет, в данном случае у нас произошла реформа рынка электроэнергии, предприятия разделились. И соответственно речь идет о том, что ДТЭК покупает как раз те компании, которые транспортируют электроэнергию. Они не имеют отношения к продаже электроэнергии", - подчеркнул Корольчук.

Ранее председатель АМКУ Юрий Терентьев заявил, что компания ДТЭК приобрела только часть активов, которая связана с деятельности системы распределения электроэнергии и монополизации рынка не происходит.

Напомним, АМКУ на заседании 25 апреля выделил предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго" и 16,77% АО "Одессаоблэнерго".

Законом Украины "О рынке электроэнергии" операторам системы распределения электроэнергии (ОСР), каковыми яаляются ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго", запрещено осуществлять деятельность по поставке электрической энергии.