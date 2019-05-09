Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Подсвечник

Вы мыслите широко. Ваши планы всегда грандиозны. Это хорошо, но вы часто забываете о деталях и нюансах.

Вы добрый человек с большим сердцем. Очень часто вами пользуются окружающие, поэтому вам стоит быть более осмотрительным. Аккуратно выбирайте друзей, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Мужчина

Вы очень спокойный человек, с вами уютно и надежно, как за каменной стеной. Вы немногословны, вдумчивы и созидательны. Вас сложно вывести из себя. Но часто у близких к вам одна претензия: вы бываете недостаточно внимательны к ним. Чтобы исправить ситуацию, делайте даже самые небольшие знаки внимания.

Женщина

Вы тонкая и чувственная натура. Склонны к идеализации жизни и порой не обращаете внимание на реальный мир.

Вы витаете в облаках. С одной стороны, это не плохо, ведь осталось так мало романтиков на земле. С другой стороны, за всей этой романтикой вы забываете про реальный мир с его сложностями и разочарованиями.

Не забывайте хоть изредка возвращаться в действительность, иначе жизнь превратится в сплошное набивание шишек.

Огонь

Вы непохожий на других человек. Ваше мышление отличается от стандартного. У вас свое видение мира, и близкие вас иногда не понимают. Это не беда. Главное, не изменять себе! Вам нужно обрести уверенность в себе, и тогда все будет хорошо.

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