Цены в Украине: что подорожало больше всего [ Редактировать ]
Инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2018 года - составила 8,8%, ускорившись с 8,6% в годовом измерении месяцем ранее. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Так, рост цен в апреле к предыдущему месяцу составил 1% после роста на 0,9% в марте к февралю. По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены в апреле выросли на 3,4%.
Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на овощи - 47,1%, железнодорожный пассажирский транспорт - 28,9%, автодорожный пассажирский транспорт - 24,6%, услуги канализации - 24,2%, природный газ - 22,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца (25,3%), фрукты (22,5%), сахар (5,3%), топливо и масла (0,2%).
Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в апреле составила 7,4% в годовом выражении, 0,4% - к предыдущему месяцу, 2,1% - к декабрю 2018 года. Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Ранее стало известно, сколько будут платить украинцы за газ в мае.
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