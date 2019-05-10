В США создали высокоточную ракету, поражающую лезвиями [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах разработали высокоточную ракету R9X, которая способна поражать цель лезвиями, которые выбрасываются из корпуса. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ссылаясь на бывших и нынешних представителей администрации США, газета отмечает, что эта засекреченная система является модификацией ракеты Hellfire. Она весит более 45 кг и не имеет взрывающейся боеголовки. Также ракета имеет шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения с целью.
Источники WSJ также говорят, что ракета имеет длину около 1,5 м и "используется нечасто, только при возникновении особых обстоятельств". Например, такими обстоятельствами могут быть необходимые удары по террористическим группировкам.
Разработка высокоточной ракеты стартовала в 2011 году. Предполагалось, что один из ее прототипов смогут использовать для ликвидации лидера группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.
Пока, по данным WSJ, это высокоточное оружие было применено по меньшей мере два раза. В первый раз ракета была применена ЦРУ в феврале 2017 года в Идлибе. Второй - в январе 2019 года. Тогда американские военные при ее помощи ликвидировали террориста, причастного к подрыву эсминца США Cole в Йемене в 2000 году.
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