До мурашек по коже: опубликован трейлер фильма "Оно-2" [ Редактировать ]
Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма ужасов "Оно-2". Картина станет продолжением ремейка экранизации одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году.
Действие второй части фильма происходит спустя много лет, когда члены Клуба неудачников повзрослели. Герои будут вновь противостоять древнему злу в лице клоуна Пеннивайза.
Главные роли в продолжении сыграют: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Энди Бин, Джеймс Рэнсон, Исайя Мустафа и Джей Райан. Шведский актер Билл Скарсгард вновь сыграет роль клоуна Пеннивайза.
Режиссером ленты выступил Андрес Мушьетти. Премьера запланирована на 5 сентября 2019 года.
Ранее мы писали о том, что премьеру "Игры престолов" посмотрели миллион телезрителей.
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