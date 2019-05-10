Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 9 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий Операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вооруженные формирования России дважды при этом применили запрещенные минскими соглашениями 120 мм минометы. Также обстрелы велись из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Противник обстреливал украинские позиции у населенных пунктов Пищевик, Опытное, Авдеевка, Богдановка, Чермалык, Новоселовка Вторая, Старогнатовка, а также Новозвановка, Светлодарск.
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 9 мая одного оккупанта ранили", - добавили в ООС.
С начала суток в субботу, 10 мая, обстрелов украинских позиций со стороны противника не зафиксировано.
Напомним, ранее на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.
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