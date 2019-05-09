5 мая во время боя возле села Николаевка Донецкой области пропал украинский морской пехотинец Денис Козьма. Террористы вернули украинской стороне тело военного.

35 отдельная бригада морской пехоты у себя на Facebook-странице сообщала, что 5 мая боевики пытались незаметно пройти через полосу обеспечения возле позиции ООС вблизи Николаевки. Военные, которые в это время несли боевое дежурство, открыли огонь по оккупантам. Впоследствии к украинским военным подошла резервная группа. Враг начал обстреливать из пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время этого боя и исчез Козьма.

Похороны состоятся 11 мая в 11 часов утра в селе Приозерное.

Ранее мы писали, что украинские силы понесли потери на Донбассе.