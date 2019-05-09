Война на Донбассе: в Минобороны сделали заявление [ Редактировать ]
От начала текущих суток, 9 мая, в зоне проведения перации Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.
Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики не проявляли никакой огневой активности.
В среду, 8 мая, противник 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, по позициям украинских военных были выпущены 11 мин калибра 82 мм.
В результате обстрелов на Приазовье за прошедшие сутки погиб военнослужащий Объединенных сил, командир десантно-штурмового отделения. Также, 4 украинских военных получили ранения во время обстрелов вблизи Лебединского и Новотошковского.
Напомним, ранее на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.
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