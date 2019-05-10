Докази багатомільйонних розтрат бюджетних коштів Міністерством соціальної політики виявили під час розслідування. Про це заявив народний депутат Сергій Каплін.

За його словами, Комітет соціальної політики та громадські організації кілька місяців проводили власну перевірку. Знайшли численні порушення в розподілі коштів. Чи не найбільше, за словами нардепа, не додали людям з інвалідністю. На їхню реабілітацію Міністерство виділило лише третину від необхідного. Усі факти пообіцяли передати правоохоронцям.

"МСП перетворилося в хапугу, яка залазить у кишеню кожного простого україня, яка ігнорує соціальні потреби пересічних людей - ветеранів, пенсіонерів людей з інвалідністю. Ми передамо всі ці матеріали у НАБУ у генеральну прокуратуру, СБУ. Я звернусь до всіх посольств, урядів-партенрів щоб проконтрулювали обєктивно розслідували всі ці злочини", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о.голови комітету з питань соцполітики, зайнятості й пенсійного забезпечення.