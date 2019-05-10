Сьогодні в Гамбурзі відбудеться слухання за позовом України проти Росії у справі про незаконне затримання 24 моряків. Про це повідомила заступниця голови вітчизняного МЗС Олена Зеркаль.

Вона очолює українську делегацію в Міжнародному трибуналі з морського права. Як відомо, 25 листопада в Чорному морі російські катери таранили і обстріляли три українські кораблі. Усіх членів екіпажей захопили й незаконно заарештували. Захоплені моряки оголосили себе військовополоненими й відмовились давати свідчення.