В Індії із глибокої ями врятували корову [ Редактировать ]
В Індії з 15-метрової ями врятували корову. Вона провалилася у вузьку глибоку криницю під час випасання. Пастух викликав рятувальників, ті обплутали тварину мотузками і екскаватором витягли на поверхню.
Операція тривала 4 години. Попри небезпечну пригоду, корова не постраждала і після звільнення радо побігла до череди.
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