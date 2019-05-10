В Індії з 15-метрової ями врятували корову. Вона провалилася у вузьку глибоку криницю під час випасання. Пастух викликав рятувальників, ті обплутали тварину мотузками і екскаватором витягли на поверхню.

Операція тривала 4 години. Попри небезпечну пригоду, корова не постраждала і після звільнення радо побігла до череди.