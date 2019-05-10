В пятницу, 10 мая, появились снимки с места состоявшихся накануне учений в Северной Корее с запуском ракет, которые охарактеризованы в сообщениях как "дальнобойные ударные средства". В частности, агентство ЦТАК разместило пять изображений, по которым можно судить о типе использованных ракетных комплексов.

Так, на одной из фотографий изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости в гусеничной модификации.

Ранее фотографии запуска подобной ракеты СМИ КНДР опубликовали после учений, проведенных Пхеньяном 4-5 мая, но тогда ракетный комплекс размещался на колесном шасси, а его тип был охарактеризован в сообщениях как "тактическое управляемое оружие". Судя по представленным в пятницу фотографиям, в ходе учений 9 мая в КНДР были также проведены стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.

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Как отмечает ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил в четверг одну из оборонительных частей на западе страны, где он лично наблюдал за "нанесением огневого удара различных дальнобойных ударных средств".

Более подробной информации о типе вооружений и дальности проведенных запусков агентство не приводит.

Отмечается, что Ким Чен Ын "посмотрев маневрирование и развертывание частей для нанесения огневого удара и осуществленные огневые пуски, выразил удовлетворение".

"Несколько дней назад оборонительные части на переднем и восточном участках фронта успешно выполнили задание огневого удара, а сегодня я вижу, что оборонительные части на переднем и западном участках фронта тоже хорошо готовы", - приводит ЦТАК слова лидера Северной Кореи по итогам учений.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным. Северокорейский лидер прибыл в Россию на бронепоезде.