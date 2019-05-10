У Парижі страйкували бюджетники. На мітинг проти президентських реформ у держсекторі вийшли найвпливовіші профспілки країни. Поліцейські вимагали покращення умов роботи, працівники лікарень засудили закриття місцевих служб охорони здоров'я, а вчителі обурювалися ініціативою об'єднати кілька шкіл під єдиним управлінням.

Законопроект, що передбачає переформатування органів державної служби, мають обговорити в парламенті наступного тижня. Якщо документ ухвалять - за три роки звільнять 120 тисяч держпрацівників.

"Проект реформи має бути відкликаний. Повинно відбутися нове обговорення програми розвитку громадських послуг. Адже це очевидно, що її треба покращити. Відкривати нові лікарні, школи, створювати нові робочі місця. Ось що має бути зроблено", - говорить Філіп Мартинез, активіст.