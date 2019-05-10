На Харківщині в селищі Слобожанське злодії підірвали банкомат. Як повідомили в поліції, зловмисники приблизно о другій ночі розтрощили апарат за домогою саморобної вибухівки, яку активували велосипедним тросом.

Банкомат був умонтований в стіну біля входу в будівлю колишньої пожежної частини. В результаті підриву, ніхто не постраждав, а скільки вдалося поцупити грабіжникам ще встановлюють. Слідчі вилучили речові докази, тривають експертизи. Справу розслідують за статтею крадіжка. Якщо винуватців упіймають, їм загрожує до восьми років в'язниці.