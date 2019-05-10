Південь США накрило потужними зливами [ Редактировать ]
Повені та торнадо накрили південь Сполучених Штатів. У Техасі та Канзасі затопило дороги та пошкодило споруди. Десятки тисяч будинків знеструмлені. Щонайменше одна людина загинула.
За словами місцевих жителів, це найсильніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні: у Техасі, Міссурі та Оклахомі й далі дощитиме.
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