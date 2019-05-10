Якими будуть будинки на Марсі знають у нью-йоркському агентстві дизайну та архітектури. У рамках чотириденного міжнародного конкурсу, який проводить американська компанія НАСА, вчені надрукували на 3D-принтері макет домівки.

Саме такої форми, на їхню думку, мають бути будинки для комфортного проживання на "Червоній планеті". Будівництво тривало понад 10 годин. А на презентації архітектори показали, який вигляд матиме овальна домівка зсередини.

Науковці посіли перше місце на конкурсі й виграли півмільйона доларів. Сама ж компанія НАСА наголосила, що розробку агентства - обов'язково візьме за взірець.