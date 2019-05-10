В США показали марсіанські будинки [ Редактировать ]
Якими будуть будинки на Марсі знають у нью-йоркському агентстві дизайну та архітектури. У рамках чотириденного міжнародного конкурсу, який проводить американська компанія НАСА, вчені надрукували на 3D-принтері макет домівки.
Саме такої форми, на їхню думку, мають бути будинки для комфортного проживання на "Червоній планеті". Будівництво тривало понад 10 годин. А на презентації архітектори показали, який вигляд матиме овальна домівка зсередини.
Науковці посіли перше місце на конкурсі й виграли півмільйона доларів. Сама ж компанія НАСА наголосила, що розробку агентства - обов'язково візьме за взірець.
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