Минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка - политолог [ Редактировать ]
Минимизация российских компаний на украинский энергорынок является позитивным фактором, позволяющим усилить энергобезопасность страны. Такое мнение высказал политолог Андрей Бузаров, комментируя вытеснение российской VS Energy с украинского сегмента распределения электроэнергии после покупки компанией ДТЕК акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Об это пишет "Обозреватель".
По словам эксперта, сегодня в Украине колоссальная зависимость от России.
"Минимизация влияния России через прямых или косвенных граждан Российской Федерации – это всегда хорошо для энергорынка. По сути, украинская компания, которая инвестирует деньги, собственные деньги в энергетику Украины, естественно, хорошо, что она владеет. Мы уменьшаем зависимость от России и увеличиваем нахождение в этом сегменте украинских компаний, украинских структур, которые действительно связаны с Украиной".
По словам эксперта, решение Антимонопольного комитета юридически законно, правильно исходя из ситуации на энергорынке. Ведь ни о какой монополии в данном случае говорить нельзя.
"ДТЭК, купив два (облэнерго, - ред.), по сути владеет пятью, стал собственником пяти. На самом деле, есть люди, тот же самый Коломойский, у которого 6-7 облэнерго. VS Energy, у которой ДТЭК купил, сохранила собственность 8-9 облэнерго. Поэтому о какой-то монополии говорить сложно или концентрации", - отметил он.
Кроме того, подтверждением отсутствия монополии на рынке, как отметил Бузаров, является ещё и тот факт, что ДТЭК купил естественную монополию - сети, а не бизнес по поставке электроэнергии конечному потребителю.
"ДТЭК покупает сети. Это как железная дорога. Купил рельсы, а на железной дороге есть тепловозы, вагоны, которые принадлежат другим людям", - подчеркнул эксперт.
Напомним, в конце апреля Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании ДТЕК на покупку акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" у российской группы VS Energy.
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