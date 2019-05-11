Німецький парламент розпочав обговорення законопроекту, який може відкрити ринок праці для фахівців з країн, які не входять до Євросоюзу.

Що передбачає документ і яких саме спеціалістів не вистачає Німеччині? розкаже Тетяна Логунова.

Мексиканське місто Гвадалахара. У місцевому університеті - гості з Німеччини - керівники клініки у ШверІні. Вони розповідають студентам випускного курсу про свій заклад і шукають потенційних співробітників. У німецькій лікарні дефіцит кадрів, не вистачає медсестер, медбратів, фізіо- та ерго-терапевтів.

"Ми вважаємо, що мексиканські спеціалісти мають зв'язок із Європою. І ті, які вирішать приїхати до Німеччини, залишаться надовго і знайдуть спільну мову з німецькими колегами. Тому ми вибрали Мексику", - зазначив Роберт Грін, представник клініки міста Шверін.

Після презентації - співбесіди. Тим, хто пройшов успішно, - пропонують контракт. Рікардо Васкес отримав пропозицію і вже погодився переїхати до Німеччини.

"У Мексиці нашу професію шанують, але не настільки, як хотілося б. Часто кажуть - достатньо просто подяки. Але там, у Німеччині, пропонують більше. Тебе приймають із розкритими обіймами, дають можливість зростати, реалізувати себе як особистість", - наголосив Рікардо Васкес, медбрат.

На дефіцит кадрів скаржиться не тільки шверінська клініка. За даними експертів, Німеччині не вистачає більше ніж мільйон фахівців із різних сфер діяльності.

Вирішити цю проблему обіцяють німецькі політики - вони розробили законопроект, що фактично відкриє німецький ринок праці. Насамперед, для фахівців із країн, які не входять до Євросоюзу. Обговорення цього документа вже почалося в Бундестазі.

Законопроект передбачає, що в майбутньому працевлаштуватися зможуть не тільки висококваліфіковані кадри, а й фахівці з професійною освітою. Приїхати в Німеччину вони зможуть без трудового контракту на руках. Достатньо буде продемонструвати знання мови, отримати спеціальну візу, і вже на місці, в Німеччині, півроку шукати роботу. Проживання протягом цього часу так звані трудові мігранти повинні будуть оплачувати самостійно. Жодних соціальних виплат від Німеччини вони не отримуватимуть.

"У багатьох сферах у нас уже виник великий дефіцит кваліфікованих кадрів. Це, наприклад, технічні спеціальності, а також професії, пов'язані з наданням соціальних послуг. Тому для нас це питання добробуту й майбутньої конкурентоспроможності", - підкреслює Хубертус Хайль, міністр праці Німеччини.

Опозиція вважає інакше:

"У нас уже є сотні тисяч людей, яким відмовили у притулку, але не можуть депортувати. Цей закон відкриє ще одну, нову лазівку для нелегальної імміграції", - заявив Готфрід Куріо, депутат Бундестагу, фракція "Альтернатива для Німеччини".