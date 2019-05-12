В Женеве 1400 делегатов из 187 стран мира подписали пакт, который будет регулировать глобальный экспорт пластикового мусора. Как сообщает DW, пакт, подписанный по итогам 12-дневных консультаций, является дополнением к Базельской конвенции 1989 года.

По словам министра охраны окружающей среды Германии Свеньи Шульце, принятие соглашения показывает, что мировое сообщество способно принимать совместные меры в сфере защиты окружающей среды.

"Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции, является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях", - подчеркнула она.

Среди прочего, принятый пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку.

Раньше сообщалось о том, что мужина сорвал джекпот на мусорке. А также в Николаеве ребенка насмерть придавило мусором.