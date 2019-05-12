Более 180 стран мира будут бороться с пластиковым мусором [ Редактировать ]
В Женеве 1400 делегатов из 187 стран мира подписали пакт, который будет регулировать глобальный экспорт пластикового мусора. Как сообщает DW, пакт, подписанный по итогам 12-дневных консультаций, является дополнением к Базельской конвенции 1989 года.
По словам министра охраны окружающей среды Германии Свеньи Шульце, принятие соглашения показывает, что мировое сообщество способно принимать совместные меры в сфере защиты окружающей среды.
"Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции, является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях", - подчеркнула она.
Среди прочего, принятый пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку.
Раньше сообщалось о том, что мужина сорвал джекпот на мусорке. А также в Николаеве ребенка насмерть придавило мусором.
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