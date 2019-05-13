Погода в Украине на 13 мая: что обещают синоптики (карта) [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до + 23 °.
На востоке практически без осадков, температура до + 23 °. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до + 22 °.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до + 21 °.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до + 19 °. В центре пройдут дожди с грозами, температура до + 20 °.
По народному прогнозу, 13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - был неблагоприятным месяц для свадеб.
Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на лето-2019. А также читайте, сколько будут отдыхать украинцы в июне.
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