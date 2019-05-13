В понедельник, 13 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до + 23 °.

На востоке практически без осадков, температура до + 23 °. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до + 22 °.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до + 21 °.

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В северных областях также ожидаются осадки. Температура до + 19 °. В центре пройдут дожди с грозами, температура до + 20 °.

По народному прогнозу, 13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - был неблагоприятным месяц для свадеб.

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