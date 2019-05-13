В Ривненской области в дом депутата бросили гранату, передает "УНН".

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"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин квартиры работает в лесничестве и является депутатом районного совета. По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора", - говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал: вся семья на тот момент находилась в Ровно. С места происшествия криминалисты изъяли обломки гранаты и запал к ней с маркировкой.

Ранее сообщалось, что боец АТО покончил жизнь самоубийством, а также что в Мариуполе в жилом доме взорвался газ.