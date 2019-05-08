В среду, 8 мая, во дворе депутата Волынского областного совета Анатолия Буска в Камень-Каширском прогремел взрыв. Об этом сообщил председатель Волынской областной госадминистрации Александр Савченко на своей странице в Facebook, передает golos.ua.

"Сегодня ночью, 8 мая 2019 года, в г. Камень-Каширский во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буска неизвестный бросил предмет, который взорвался", - написал Савченко.

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По словам Савченко, в результате взрыва никто не пострадал. Поврежден фасад дома, окно и металлический забор.

"Считаю, что инцидент является или попыткой запугать, или попыткой расшатать ситуацию в регионе в то время, когда власть в стране переходит от действующего президента к новоизбранному", - отметил председатель ОГА.

В частности, он призвал силовиков усилить оперативно-розыскные мероприятия для расследования этого происшествия и не допускать подобных проявлений в будущем.

Ранее сообщалось, что пьяный депутат спровоцировал смертельное ДТП, а также в Днепропетровской области прогремел взрыв.