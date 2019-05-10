К сожалению, вода неминуемо несет смерть любимым гаджетам. И чем сложнее устройство, тем вероятнее непоправимый ущерб для него при попадании во влажную среду. Однако существуют способы, чтобы обезопасить смартфон от безвременного утопления, передает popmech.ru.

Читайте также Чем смартфон опасен для кожи: шокирующий ответ ученых

1. Заглушки на разъемы и порты

Технологические отверстия в корпусе смартфона - первоочередные зоны риска. Существует огромное количество заглушек под все возможные типы разъемов. Они бывают как с декоративными элементами, так и простыми. Стоимость демократичная, а польза неоценима. От полного погружения в воду не спасет, но поможет не беспокоиться о брызгах и пыли.

2. Кейсы

Предназначено для тех, кто не согласен расставаться со своим смартфоном даже на глубине до 40 метров или же при спуске на байдарке. Доступны далеко не для всех телефонов, так как делаются по форме и размеру каждого устройства. Встречаются модели, позволяющие пользоваться всеми функциями телефона практически без ограничений. Зачастую, помимо защиты от пыли, влаги и грязи, могут держать сильные удары.

3. Чехлы

Сделаны из прочного водонепроницаемого материала. Скрывают устройство от неблагоприятного воздействия. Незаменимая вещь для любителей активного отдыха. Настоятельно рекомендуется приобрести лыжникам и сноубордистам зимой, а велосипедистам летом. Спасает смартфон от смерти в кармане насквозь промокшей куртки, сугробе или луже. При погружении в воду на небольшую глубину телефон в таком чехле останется невредим, однако глубоко в воду погружать смартфон все же не стоит.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят разблокировать "ВКонтакте".