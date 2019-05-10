В четверг, 9 мая в СИЗО оккупированного Донецка убили подростка. Об этом на странице в Facebook сообщила "Восточная Правозащитная Группа".

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Директор организации Вера Ястребова добавила, что в СИЗО также работает проверка с участием советников России, отвечающих за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области. На данный момент персональные данные убитого выясняются.

Ранее сообщалось, что сын выбросил мать из окна многоэтажки, а также что пьяная жена жестоко расправилась с мужем.