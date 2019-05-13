ОБСЄ виявила російські танки на Донеччині [ Редактировать ]
Російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язання щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування. Представники місії ОБСЄ виявили понад півсотні танків, два десятки гаубиць і три зенітні ракетні комплекси.
Озброєння розміщене поза межами визначених місць зберігання. Крім того, на полігоні неподалік Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.
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