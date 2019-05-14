Без втрат серед наших військовослужбовців минула доба на Сході. За повідомленням штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину, окупанти 4 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах.

Били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Богданівки, Мар'їнки, Авдіївки та Луганського. На ворожі провокації українські підрозділи дали адекватну відповідь.