Цены на аренду в столице значительно выше, чем в регионах, а стоимость жилья в областном центре отличается от суммы, которую придется выложить за квартиру в маленьком поселке. В этом материале мы попробуем составить общее представление о ценах на аренду жилья в нашей стране.

От чего зависит цена

Есть множество критериев, влияющих на стоимость аренды жилья:

размер квартиры;

общее состояние - год постройки дома, состояние ремонта;

расположение - удаленность от центра и транспортная инфраструктура;

населенный пункт: очевидно, что в Киеве жилье стоит дороже, чем в Тернополе;

наличие бытовой техники, посуды и мебели;

показатели коммунальных платежей: некоторые владельцы сдают жилье дешевле, если коммуналка обходится слишком дорого (например, в доме с централизованным отоплением).

Однокомнатные квартиры в новостройках

Квартиры нового жилого фонда привлекают арендаторов комфортными современными условиями и небольшим количеством предыдущих владельцев: вероятно, кроме хозяев, до вас там никто не жил. На востоке страны самыми дорогими оказались однокомнатные квартиры в Харькове, где цена составляет около 7000 грн. Самым дешевым оказалось Запорожье: за проживание в аналогичных условиях придется заплатить около 4500 грн.

На западе Украины аренда квартир в Тернополе, Луцке или Ужгороде обойдется приблизительно 4500 грн в месяц. Самым дорогим стал туристический Львов: цена за месячную аренду составляет около 7000 грн.

На юге выгодным оказался Херсон: цены на аренду жилья там не намного выше, чем в Запорожье. Дороже квартиры сдают предсказуемо в курортном городе-миллионнике Одессе: квартира в новом доме здесь будет стоить в среднем 9000 грн в месяц.

На севере самыми дорогими стали Житомир и Чернигов: можно ориентироваться на сумму около 5000 грн. Несколько ниже стоимость аренды в Ровно: там хватит 4000 грн, чтобы снять жилье в новостройке.

Центральные регионы оказались наименее обременительными для кошелька: в Кропивницком можно снять однокомнатную квартиру в новостройке уже за 3500 грн. А лидером нашего рейтинга стал, безусловно, Киев: 12000 грн - средняя цена за проживание в новой многоэтажке.

Как выжить в столице

Жизнь в Киеве требует немалых затрат, и у многих арендная плата "съедает" львиную долю бюджета. Однако и в Киеве можно найти варианты с балансом приятной цены и комфортных условий. Выход - аренда жилья в старых домах и районах, отдаленных от центра и веток метрополитена. В Святошинском, Соломенском, Дарницком и Деснянском районах расположены самые недорогие квартиры. В отдалении от метро, с минимальным набором мебели и стареньким ремонтом в Киеве реально снять квартиру уже за 6000 грн. Возможно, вам придется везти свою мебель, самостоятельно проводить интернет и договариваться с владельцами о приобретении дополнительной бытовой техники.

Двухкомнатная квартира в периферийных районах с условиями, далекими от идеальных, обойдется примерно в 8000 грн. А уже от 9000 грн в месяц стартует цена на неплохие двушки. Стоимость зависит не только от количества комнат, но и от местоположения: простенькую трешку в Дарницком районе можно снять за 8000 грн, а в Печерском (центр города) - от 10000 грн.

Таким образом, найти жилье по карману возможно. Главное - искать и не сдаваться!