Це вже другий титул українського футболіста за останні два сезони

Український футболіст Олександр Зінченко став чемпіоном Англії. Його команда "Манчестер-Сіті" виграла тамтешній чемпіонат. Англійську "Прем'єр-лігу" вважають найсильнішою у світі.

Це вже другий титул українця за останні два сезони. За цим показником він навіть випередив зіркового Андрія Шевченка, який у складі "Мілана" вигравав чемпіонат Італії лише раз. Фанати святкували чемпіонство команди разом із футболістами всю ніч на центральній площі Манчестера.