Український футболіст Олександр Зінченко став чемпіоном Англії [ Редактировать ]
Український футболіст Олександр Зінченко став чемпіоном Англії. Його команда "Манчестер-Сіті" виграла тамтешній чемпіонат. Англійську "Прем'єр-лігу" вважають найсильнішою у світі.
Це вже другий титул українця за останні два сезони. За цим показником він навіть випередив зіркового Андрія Шевченка, який у складі "Мілана" вигравав чемпіонат Італії лише раз. Фанати святкували чемпіонство команди разом із футболістами всю ніч на центральній площі Манчестера.
по теме
Fight King`s: у Києві завершився турнір зі змішаних єдиноборств під егідою професійного ММА
На нього чекали більше місяця, майже три десятка бійців щодня тренувалися заради перемоги - як пройшли поєдинки?
Британка пробежала марафон в форме медсестры и попала в Книгу рекордов
Джессика Андерсон хотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый марафонец в форме медсестры
"Динамо" - "Шахтер": результаты матча 25-го тура УПЛ
Поединок в Киеве был последним шансом "динамовцев" зацепиться за золотые медали
Украинки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
Украинские спортсменки вернулись с серебром из Туниса