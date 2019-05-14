Американські сенатори підготували санкції проти компаній, що будують газогін "Північний потік-2".

Зокрема, під обмеження можуть потрапити європейські судна, які прокладають глибоководні трубопроводи. Сенатори вважають, що компанії використовують "технологічні "ноу-хау", які є у західних енергетичних компаній, але яких немає в Росії.

Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, на відміну від інших схожих документів, цей законопроект містить не заклик, а вимогу запровадити санкції проти осіб, задіяних у певних видах робіт і послуг. Та підкреслив, що дані санкції не спрямовані на шкоду компаніям із Євросоюзу. Нагадаю, "Північний потік-2" - це російський газогін, який прокладають в акваторії Балтійського моря між Росією та Німеччиною в обхід України.