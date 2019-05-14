С одной стороны, развитие рынка кредитования упрощает процесс получения займа и даже играет потребителю на руку, расширяя спектр услуг и понижая процентные ставки. Но, с другой стороны, повышаются и риски мошенничества: упрощается процедура оформления ссуды, открывая новые пути для получения заемных средств обманным путем. Итак, разбираемся: какие мошеннические схемы наиболее часто разворачиваются на рынке потребительского кредитования и как действовать в подобных ситуациях?

Как мошенники могут взять кредит

Эксперты кредитного агрегатора KreditsOnline говорят, что чаще всего мошенники пользуются тремя "рабочими схемами":

1. представляются "кредитными брокерами" и предлагают помощь в оформлении займа;

2. используют копию паспорта для оформления кредита;

3. используют оригинал (утерянного или украденного) паспорта с переклеенной в нем фотографией.

В первом случае, как правило, компании-кредиторы обещают в кратчайшие сроки оформить ссуду под небольшой процент. Цель такой сделки - получить у заемщика ксерокопии необходимых документов, которые впоследствии будут использованы без его ведома. Чтобы не стать жертвой подставных брокеров, необходимо обращаться к проверенным сервисам и обязательно убедиться в законности их действий:

проверить наличие госрегистрации;

разрешения на ведение посреднической и/или брокерской деятельности;

присутствие кредитной организации в перечне посредников, которые имеют право выступать от лица финансового учреждения, а также наличие договора о посредничестве.

Во втором случае для оформления займа, как правило, используют сервис онлайн-кредитования. Чтобы оформить ссуду, заемщику достаточно лишь подать заявку-онлайн и направить кредитору сканированные копии документов. Для большинства частных предпринимателей это настоящая проблема. Многие из них "светят" свои персональные данные на платформе Prozorro, где участники обязаны выкладывать уставные и другие документы в сканированном виде при заключении договоров, чем и пользуются ловкие мошенники. Но и простые обыватели не застрахованы от того, что копии их паспортных данных попадут к злоумышленникам. Несовершенное законодательство, несоблюдение норм закона "О защите персональных данных" или халатное отношение к предоставлению документов "по первому требованию" - все это сопряжено с рисками, в том числе и с финансовыми. Чтобы вовремя реагировать на несанкционированные действия, регулярно запрашивайте выписку из Бюро кредитных историй и подключите оповещения о запросе личной информации из вашего профиля. Конечно, предусмотреть заранее все риски, связанные с кражей данных, невозможно, но минимизировать последствия можно лишь систематически контролируя кредитную историю.

В третьем случае, когда используют оригинал паспорта с переклеенной фотографией, сфера деятельности мошенников не ограничивается лишь Сетью, а может быть реализована и в стандартном финучреждении. Все зависит от политики того или иного банка, добросовестности кредитного инспектора и работы службы безопасности. В такой ситуации единственным "оправдательным" моментом для пострадавшей стороны (в случае судебного разбирательства) станет дата заявления в полицию об утере/краже документа. Поэтому не будьте беспечны, а в случае утраты паспорта - незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

На практике в преступных схемах иногда замешаны сами кредитные инспекторы, которые используют документы клиентов для оформления липовых договоров, меняют суммы займа, процентов и т.д. Поэтому внимательно читайте все условия договора, прежде чем его подписать.

Порядок действий пострадавшего

Но, что если кредит уже оформлен, вы о нем даже не знали, а коллекторы или кредиторы настоятельно требуют вернуть заемные средства?

1. Обратитесь в учреждение, которое якобы выступает заемщиком средств. Если произошла банальная ошибка, то после обращения в банк, требования неправомерных выплат по задолженности должны прекратиться.

2. Напишите заявление в банк с запросом документации по фиктивному кредиту. Получите копию анкеты-заявления, кредитного договора и паспортных данных, приложенных к договору.

3. Напишите заявление в службу безопасности о расследовании в отношении кредитного соглашения. Банки, которые дорожат своей репутацией, ответственно подходят к такого рода обращениям: сравнивают фото в документах, приложенных к договору, с фото клиента, сделанным в пункте выдачи заемных средств. Беседуют с кредитными сотрудниками и контрагентами, выясняют все обстоятельства сделки. Сличают подписи в документах и т.д.

4. Если после проверки банк не отказался от финансовых требований, напишите заявление в полицию и обращайтесь в суд. Для подкрепления доказательной базы запросите почерковедческую экспертизу (не забудьте указать в ходатайстве, что все сопутствующие затраты несет ответчик).

5. После судебного разбирательства (если такое состоится) или аннулирования договора банком, запросите в бюро кредитных историй информацию о вас, как о заемщике. Убедитесь в том, что фиктивный кредит больше не светится в вашем послужном списке. В противном случае напишите ходатайство в Бюро, чтобы ваша кредитная репутация не была испорчена.

Подводим итог

К сожалению, в современных условиях цифрового пространства уберечь персональные данные довольно сложно. Мошенники используют фиктивные документы для оформления кредитных договоров, для чего лишь "срисовывают" подпись заемщика. Если вдруг выяснилось, что на вас висят "левые" кредитные договоры, то не откладывайте решение проблемы. Обращайтесь в банк и правоохранительные органы.

И не забывайте, что не исключены ситуации, когда банк "списывает" долг, но продает его коллектору или попросту "забывает" убрать его из кредитной истории, что занижает ваш кредитный рейтинг. Поэтому, возьмите за правило - раз в год запрашивать данные из Бюро кредитных историй.