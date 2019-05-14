Украину накроет мощная магнитная буря: как пережить [ Редактировать ]
Сильная магнитная буря ожидается в ближайшие дни. Так. 15 мая с 9:00 по киевскому времени Землю всколыхнет магнитная буря уровня G1. Серьезные геомагнитные колебания будут ощутимы до 15:00, а затем возобновятся на следующий день, 16 мая. И лишь 17 мая магнитное воздействие постепенно пойдет на спад.
Особенно осмотрительными в этот период следует быть людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Как защитится?
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
Раньше сообщалось о том, что на Украину обрушилась магнитная буря. А также читайте полный календарь магнитных бурь на май, смотрите тут.
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