На Украину обрушилась магнитная буря: как пережить [ Редактировать ]
На Украину обрушилась слабая магнитная буря. Об этом сообщает gismeteo.ua.
Метеорологи обещают, что незначительные магнитные колебания пройдут в начале мая и в самом конце месяца. Небольшие магнитные возмущения возможны 2, 28 и 29 мая .
Как пережить магнитную бурю
- Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей;
- Воздержитесь от принятия алкоголя;
- Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;
- В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов;
- В такие дни стоить пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;
- Если есть возможность, то проводите больше времени на свежем воздухе;
- Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.
по теме
Вызывает диабет: 5 самых распространенных мифов о сахаре
Некоторые люди не могут обходиться без сахара. Другие же наоборот, стараются избегать его всегда и везде. Такое отношение к этому продукту породило немало мифов, в которые верят миллионы человек по всему миру
Правила маникюра: как сохранить здоровье
Маникюр - это базовая процедура красоты, которая необходима раз в 2-3 недели
8 продуктов, которые не рекомендуется употреблять с алкоголем
Ни для кого не секрет, что употребление алкогольных напитков может серьезно навредить здоровью человека. Усугубляет ситуацию пища, которую мы едим во время употребления спиртного
Певица Максим рассказала подробности страшного ДТП
Российская певица МакSим (Марина Максимова), которая 23 апреля попала в ДТП, впервые прокомментировала страшный инцидент
Какие продукты можно есть после истечения срока годности
При правильном хранении еда может быть пригодной к употреблению гораздо дольше