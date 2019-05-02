Вызывает диабет: 5 самых распространенных мифов о сахаре

Некоторые люди не могут обходиться без сахара. Другие же наоборот, стараются избегать его всегда и везде. Такое отношение к этому продукту породило немало мифов, в которые верят миллионы человек по всему миру