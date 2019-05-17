Евровидение-2019: кто прошел в финал (видео) [ Редактировать ]
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году принимает Израиль благодаря победе Нетты Барзилай. Все события конкурса проходят в павильоне №2 Тель-Авивского центра ярмарок в одном из самых крупных его городов Израиля, который находится на берегу Средиземного моря.
Слоган "Евровидения 2019" – Dare to Dream (Позволь себе мечтать)
Конкурс открыла Нетта Барзилай с песней-победительницей прошлого года Toy. У конкурса сразу же четыре ведущих: Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.
В первом полуфинале "Евровидения 2019" выступили представители 17 стран: Беларусь, Венгрия, Кипр, Польша, Сербия, Словения, Финляндия, Черногория, Чехия, Австралия, Бельгия, Греция, Грузия, Исландия, Португалия, Сан-Марино и Эстония.
В финал вышло 10 стран:
Греция: Катерина Дуска – Better Love
Беларусь: Зена – Like It
Сербия: Невена Божович – Круна
Кипр: Тамта – Replay
Эстония: Виктор Крон – Storm
Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
Австралия: Кейт Миллер-Хайдке – Zero Gravity
Исландия: Hatari – Hatrið mun sig
Сан-Марино: Серхат – Say Na Na N
Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi
В рамках второго полуфинала "Евровидения-2019" на сцене выступили 18 стран-участников, представляющих Армению, Ирландию, Молдову, Швейцарию, Латвию, Румынию, Россию, Данию, Швецию, Австрию, Хорватию, Мальту, Литву, Албанию, Норвегию, Нидерланды, Северную Македонию и Азербайджан.
В финал прошли 10 стран:
- Лука Анне, Швейцария
- Леонора, Дания
- Джон Лундвик, Швеция
- Микела, Мальта
- Сергей Лазарев, Россия
- Джонида Малики, Албания
- KEiiNO, Норвегия
- Дункан Лоуренс, Нидерланды
- Тамара Тодевська, Северная Македония
- Чингиз, Азербайджан
Гранд-финал состоится в субботу, 18 мая. К финалистам первого полуфинала присоединятся финалисты второго полуфинала, которые будут определены 16 мая. Также в гранд-финале выступят еще шесть стран. Это страны большой пятерки - организаторов конкурса Евровидения: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также страна-победитель прошлого года (Израиль), которые автоматически всегда проходят в финал.
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