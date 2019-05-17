Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году принимает Израиль благодаря победе Нетты Барзилай. Все события конкурса проходят в павильоне №2 Тель-Авивского центра ярмарок в одном из самых крупных его городов Израиля, который находится на берегу Средиземного моря.

Слоган "Евровидения 2019" – Dare to Dream (Позволь себе мечтать)

Конкурс открыла Нетта Барзилай с песней-победительницей прошлого года Toy. У конкурса сразу же четыре ведущих: Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.

В первом полуфинале "Евровидения 2019" выступили представители 17 стран: Беларусь, Венгрия, Кипр, Польша, Сербия, Словения, Финляндия, Черногория, Чехия, Австралия, Бельгия, Греция, Грузия, Исландия, Португалия, Сан-Марино и Эстония.

В финал вышло 10 стран:

Греция: Катерина Дуска – Better Love

Беларусь: Зена – Like It

Сербия: Невена Божович – Круна

Кипр: Тамта – Replay

Эстония: Виктор Крон – Storm

Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

Австралия: Кейт Миллер-Хайдке – Zero Gravity

Исландия: Hatari – Hatrið mun sig

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na N

Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi

В рамках второго полуфинала "Евровидения-2019" на сцене выступили 18 стран-участников, представляющих Армению, Ирландию, Молдову, Швейцарию, Латвию, Румынию, Россию, Данию, Швецию, Австрию, Хорватию, Мальту, Литву, Албанию, Норвегию, Нидерланды, Северную Македонию и Азербайджан.

В финал прошли 10 стран:

Лука Анне, Швейцария

Леонора, Дания

Джон Лундвик, Швеция

Микела, Мальта

Сергей Лазарев, Россия

Джонида Малики, Албания

KEiiNO, Норвегия

Дункан Лоуренс, Нидерланды

Тамара Тодевська, Северная Македония

Чингиз, Азербайджан

Гранд-финал состоится в субботу, 18 мая. К финалистам первого полуфинала присоединятся финалисты второго полуфинала, которые будут определены 16 мая. Также в гранд-финале выступят еще шесть стран. Это страны большой пятерки - организаторов конкурса Евровидения: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также страна-победитель прошлого года (Израиль), которые автоматически всегда проходят в финал.