В ходе стычек у здания Верховной Рады между участниками акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией и правоохранителей пострадал работник полиции, сообщает столичное управление Нацполиции в четверг, 16 мая.

"Во время столкновения с активистами пострадал работник полиции. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Активного участника события доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке ул. Шелковичной и ул. Грушевского.

Читайте также В Кривом Роге женщина на ходу выпрыгнула из авто

"Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского. Во время задержания преступник угрожать порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ", - отметили в полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому.

Водителя, совершившего наезд на правоохранителя, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и берут объяснения.

Раньше сообщалось о том, что под Житомиром расстреляли иностранца. А также под Тернополем произошло страшное ДТП.