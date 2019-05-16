В Киеве "евробляхер" наехал на полицейского [ Редактировать ]
В ходе стычек у здания Верховной Рады между участниками акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией и правоохранителей пострадал работник полиции, сообщает столичное управление Нацполиции в четверг, 16 мая.
"Во время столкновения с активистами пострадал работник полиции. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Активного участника события доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке ул. Шелковичной и ул. Грушевского.
"Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского. Во время задержания преступник угрожать порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ", - отметили в полиции.
На место вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому.
Водителя, совершившего наезд на правоохранителя, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и берут объяснения.
Раньше сообщалось о том, что под Житомиром расстреляли иностранца. А также под Тернополем произошло страшное ДТП.
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